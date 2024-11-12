Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Избранный президентом США Дональд Трамп, по сообщениям, определился с ключевыми представителями внешнеполитической команды - претендентом на должность Госсекретаря называют сенатора Марко Рубио, а кандидатом на должность советника по вопросам нацбезопасности - конгрессмена Майка Уолтца. УНН собрал, что они ранее говорили об Украине.

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Как отмечает Bloomberg, Рубио защищал позицию Трампа, заключающуюся в скорейшем прекращении вторжения россии в Украину, призывая к переговорам.

Я не на стороне россии, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится урегулированием путем переговоров. И я хочу, и мы хотим, и, считаю, Дональд Трамп хочет, чтобы Украина имела больше рычагов влияния на этих переговорах - говорил Рубио в программе Meet the Press на канале NBC в сентябре.

Рубио считается ястребом во внешней политике, особенно в отношении Китая и Ирана. Поддерживая Украину, он ранее заявил, что продолжающийся конфликт между россией и Украиной должен "быть доведен до конца", указывает BBC.

Как и другие советники Трампа по внешней политике, он назвал Китай реальной угрозой, сказав, что США должны осознать серьёзность вызова, который представляет Китай. Рубио занял агрессивную позицию по становлению Китая как экономической державы и поддержал войну Израиля в Газе и его атаки на "Хезболлу" в Ливане, а также был ярым сторонником НАТО. Он работал как в сенатском комитете по разведке, так и в комитете по международным отношениям.

Выбранный советником по национальной безопасности Майк Уолтц является бывшим "зеленым беретом" и ветераном боевых действий.

Следующий президент должен действовать безотлагательно, чтобы как можно быстрее положить конец конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке, и наконец сосредоточить стратегическое внимание на том, на чем оно должно быть: на противодействии большей угрозе со стороны Коммунистической партии Китая - говорил Уолтц в статье, написанной им в недавнем выпуске журнала The Economist.

Как отмечает CNN, и Рубио, и Уолтц более традиционны во внешней политике, чем некоторые из самых изоляционистских членов более широкой коалиции Трампа. По важному вопросу Украины Уолтц раскритиковал политику администрации Байдена по вооружению для Украины для отражения вторжения россии, назвав ее "слишком мало и слишком поздно". Но в этом году он также поддержал позицию Трампа о том, что пришло время для Европы нести бремя поддержки Украины, поскольку США нужно сосредоточиться на своих собственных границах.

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