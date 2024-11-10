Трамп заявил, что Хейли и Помпео не присоединятся к его новой администрации

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласит бывшую кандидатку в президенты от Республиканской партии Никки Хейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к своей администрации. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В субботу Трамп опубликовал в соцсетях заявление в котором сообщил, что не будет предлагать Никки Хейли и Майку Помпео должности в его будущей администрации.

Я не буду приглашать бывшего посла Хейли или бывшего госсекретаря Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас формируется, - написал Трамп в социальных сетях. «Мне очень нравилась и я ценил работу с ними раньше, и я хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране, - добавил Трамп.

Отмечается, что Трамп рассматривает кандидатов на должность в своей администрации до своей инаугурации на пост президента 20 января.

Издание отмечает, что Трамп продолжает рассматривать кандидатов на должность в своей администрации до своей инаугурации на пост президента 20 января 2025 года.

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