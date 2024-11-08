Трамп выбрал первую в истории США женщину на должность главы аппарата Белого дома

Сьюзан Уайлз станет первой женщиной, которая возглавит аппарат Белого дома при втором сроке Дональда Трампа. Об этом сообщает вице-президент Джей Ди Вэнсом, передает УНН.

Детали

Во время второго президентского срока Дональда Трампа аппарат Белого дома возглавит Сьюзан Уайлз - политический стратег и советник Трампа со времени его первого президентства. Ее назначение станет историческим, ведь Уайлз станет первой женщиной на этой ключевой должности в Соединенных Штатах. О своем решении

Уайлз является давней союзницей Трампа, имеет опыт в координации его юридических и политических вопросов и долгое время работала в его команде. Ее роль как главы аппарата будет ключевой: она будет отвечать за управление персоналом Белого дома, контролировать потоки информации к президенту и определять, кто будет иметь доступ в Овальный кабинет. Также Уайлз будет главным звеном между президентом и Конгрессом, представителями исполнительной власти и другими влиятельными группами.

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