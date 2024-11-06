Трамп набрал 279 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы - прогноз
Киев • УНН
По последним прогнозам, Дональд Трамп набрал 279 голосов выборщиков, а Камала Харрис - 223 из 270 необходимых для победы. Харрис недавно одержала победу в Нью-Гемпшире, получив дополнительные 4 голоса.
По последним прогнозам, у Дональда Трампа 279, а у Камалы Харрис - 223 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы на президентских выборах в США, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
"Учитывая последние - и решающие - прогнозы с Аляски и Висконсина, Дональд Трамп теперь имеет 279 голосов коллегии выборщиков", - пишет издание.
Согласно системе голосования в США, каждый штат или территория фактически проводит собственные выборы, а затем направляет определенное количество выборщиков, которое примерно зависит от численности населения, для голосования в так называемой коллегии выборщиков.
В 50 штатах, а также Вашингтоне, округ Колумбия, есть 538 голосов, и победителем становится кандидат, который наберет 270 или более.
Камала Харрис, тем временем, имеет 223, только что выиграв Нью-Гемпшир - это дало ей еще четыре голоса, указывает издание.
Трамп одерживает историческую победу над Харрис на президентских выборах в США - СМИ6 ноября 2024, 10:43 • 9975 просмотров
BBC обнародовало карту США, как выглядит победа кандидатов по штатам.