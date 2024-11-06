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Трамп одерживает историческую победу над Харрис на президентских выборах в США - СМИ

Трамп одерживает историческую победу над Харрис на президентских выборах в США - СМИ

Киев  •  УНН

10:43 • 8426 просмотра

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Edison Research прогнозирует победу Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах США. 78-летний Трамп набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков, став вторым президентом в истории, вернувшимся в Белый дом.

Американские СМИ, среди которых Reuters, AP и CNN, спрогнозировали победу Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах в США. 78-летний Трамп набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков, став вторым президентом в истории, вернувшимся в Белый дом, отмечает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Дональд Трамп имеет достаточно голосов коллегии выборщиков, чтобы выиграть президентские выборы в США, прогнозирует Edison Research", пишет Reuters.

Данные AP Race Call свидетельствуют, что "Дональд Трамп избран 47-м президентом Соединенных Штатов".

Прогноз CNN говорит, что "Трамп победит Харрис в историческом политическом возвращении на должность".

"Бывший президент Дональд Трамп победит вице-президента Камалу Харрис в историческом политическом камбэке, вернув Белый дом после поражения на выборах в 2020 году", - прогнозирует CNN.

"Дональд Трамп был избран президентом. (...) 78-летний Трамп вернул себе Белый дом в среду, обеспечив более 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах, прогнозирует Edison Research, после кампании темной риторики, которая углубила поляризацию в стране", - пишет Reuters.

Победа бывшего президента в колеблющемся штате Висконсин толкнула его к получению такого результата, указывает издание.

"В среду Дональд Трамп был избран 47-м президентом Соединенных Штатов", - отмечает AP.

Харрис не разговаривала со сторонниками, собравшимися в ее alma mater Howard University. Сопредседатель ее кампании Седрик Ричмонд коротко обратился к толпе после полуночи, сказав, что Харрис выступит публично позже в среду. "Нам еще нужно посчитать голоса", - сказал он.

Республиканцы получили большинство в Сенате США, но ни одна из сторон не имела преимущества в борьбе за контроль над Палатой представителей, где республиканцы сейчас имеют незначительное большинство.

Дополнение

78-летний Трамп также станет вторым бывшим президентом в истории, который вернул себе кресло в Белом доме после поражения на переизбрании во время пребывания в должности - первым был Гровер Кливленд. Сейчас Трамп того же возраста, что и Байден, когда Байден стал самым старшим президентом в истории США, который прошел инаугурацию.

Выборы бывшего президента состоялись через несколько месяцев после того, как он пережил два покушения. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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