Трюдо попередив Трампа про наслідки введення тарифів на канадські товари

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що, якщо президент США Дональд Трамп хоче "золотого віку Америки", то не варто запроваджувати обіцяні тарифи на канадські товари. Про це повідомляє CBC News, передає УНН.

Якщо Трамп справді хоче розпочати "золотий вік Америки", то це потребуватиме більше сталі та алюмінію, більше критично важливих мінералів, більше надійних та доступних джерел енергії – більше всього. Канада має всі ці ресурси - сказав Трюдо.

Він зазначив, що Канада є "безпечним і надійним партнером", але якщо Трамп вирішить запровадити тарифи проти Канади, то Канада відповість.

"На столі – всі варіанти", - зазначив Трюдо.

Нагадаємо

В листопаді Трамп оголосив про намір підвищити тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю після вступу на посаду.

Вчора, 20 січня, Дональд Трамп склав присягу. У виступі він подякував присутнім та заявив про початок "золотого віку" Америки.