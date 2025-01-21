Трюдо предупредил Трампа о последствиях введения тарифов на канадские товары
Киев • УНН
Премьер Канады Трюдо заявил, что для "золотого века Америки" нужны канадские ресурсы, а не новые тарифы. Он предупредил об ответных мерах, если США введут ограничения на канадский импорт.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, если президент США Дональд Трамп хочет "золотого века Америки", то не стоит вводить обещанные тарифы на канадские товары. Об этом сообщает CBC News, передает УНН.
Если Трамп действительно хочет начать "золотой век Америки", то это потребует больше стали и алюминия, больше критически важных минералов, больше надежных и доступных источников энергии - больше всего. Канада имеет все эти ресурсы
Он отметил, что Канада является "безопасным и надежным партнером", но если Трамп решит ввести тарифы против Канады, то Канада ответит.
"На столе - все варианты", - отметил Трюдо.
Напомним
В ноябре Трамп объявил о намерении повысить тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая после вступления в должность.
Вчера, 20 января, Дональд Трамп принял присягу. В выступлении он поблагодарил присутствующих и заявил о начале "золотого века" Америки.