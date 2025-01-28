Трамп заявил, что Microsoft может приобрести TikTok - Bloomberg
Киев • УНН
Дональд Трамп подтвердил, что Microsoft ведет переговоры о приобретении американского подразделения TikTok. Решение относительно будущего приложения должно быть принято в течение 30 дней.
Президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении американского подразделения TikTok компании ByteDance Ltd.
Пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.
На вопрос журналистов ведет ли переговоры Microsoft о покупке TikTok Трамп ответил:
Я бы сказал так. Большой интерес к TikTok. Существует большой интерес к TikTok
Приложение для коротких видео TikTok, которым пользуются более 170 миллионов американцев, привлекло внимание многих представителей технологической индустрии США.
Стартап по искусственному интеллекту Perplexity подал заявку на слияние с TikTok US, а миллиардер Фрэнк МакКорт, бывший владелец Los Angeles Dodgers, недавно сделал официальное предложение о его приобретении.
В 2020 году Microsoft и Oracle Corp. уже претендовали на TikTok, когда администрация Трампа давила на ByteDance с требованием продать американский сегмент сервиса или столкнуться с запретом.
Microsoft пока отказалась комментировать возможное участие в сделке. Тем временем, выступая во Флориде перед республиканскими законодателями, Дональд Трамп намекнул на продолжающиеся переговоры по TikTok:
Мы увидим, что произойдет. У нас будет много людей, которые будут делать ставки на него, и если мы сможем сохранить все эти голоса и все рабочие места, и Китай не будет вовлечен, мы не хотим, чтобы Китай был вовлечен, но посмотрим, что произойдет
Напомним
19-го января в Соединенных Штатах пользователи не могли зайти в TikTok. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами о возможном приобретении TikTok. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение следующих 30 дней.