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Трамп заявил, что Microsoft может приобрести TikTok - Bloomberg

Трамп заявил, что Microsoft может приобрести TikTok - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 10967 просмотра

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Дональд Трамп подтвердил, что Microsoft ведет переговоры о приобретении американского подразделения TikTok. Решение относительно будущего приложения должно быть принято в течение 30 дней.

Президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Microsoft ведет переговоры о приобретении американского подразделения TikTok компании ByteDance Ltd.

Пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.

На вопрос журналистов ведет ли переговоры Microsoft о покупке TikTok Трамп ответил:

Я бы сказал так. Большой интерес к TikTok. Существует большой интерес к TikTok

Приложение для коротких видео TikTok, которым пользуются более 170 миллионов американцев, привлекло внимание многих представителей технологической индустрии США. 

Стартап по искусственному интеллекту Perplexity подал заявку на слияние с TikTok US, а миллиардер Фрэнк МакКорт, бывший владелец Los Angeles Dodgers, недавно сделал официальное предложение о его приобретении. 

В 2020 году Microsoft и Oracle Corp. уже претендовали на TikTok, когда администрация Трампа давила на ByteDance с требованием продать американский сегмент сервиса или столкнуться с запретом.

Microsoft пока отказалась комментировать возможное участие в сделке. Тем временем, выступая во Флориде перед республиканскими законодателями, Дональд Трамп намекнул на продолжающиеся переговоры по TikTok:

Мы увидим, что произойдет. У нас будет много людей, которые будут делать ставки на него, и если мы сможем сохранить все эти голоса и все рабочие места, и Китай не будет вовлечен, мы не хотим, чтобы Китай был вовлечен, но посмотрим, что произойдет

Напомним

19-го января в  Соединенных Штатах пользователи не могли зайти в  TikTok. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами о возможном приобретении TikTok. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение следующих 30 дней.    

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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