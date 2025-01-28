Трамп заявив, що Microsoft може придбати TikTok - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що корпорація Microsoft веде переговори про придбання американського підрозділу TikTok компанії ByteDance Ltd.

Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

На питання журналістів чи веде перемовини Microsoft про купівлю TikTok Трамп відповів:

Я б сказав так. Великий інтерес до TikTok. Існує великий інтерес до TikTok

Додаток для коротких відео TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців, привернув увагу багатьох представників технологічної індустрії США.

Стартап зі штучного інтелекту Perplexity подав заявку на злиття з TikTok US, а мільярдер Френк МакКорт, колишній власник Los Angeles Dodgers, нещодавно зробив офіційну пропозицію про його придбання.

У 2020 році Microsoft і Oracle Corp. вже претендували на TikTok, коли адміністрація Трампа тиснула на ByteDance із вимогою продати американський сегмент сервісу або зіштовхнутися із забороною.

Microsoft наразі відмовилася коментувати можливу участь в угоді.Тим часом, виступаючи у Флориді перед республіканськими законодавцями, Дональд Трамп натякнув на триваючі переговори щодо TikTok:

Ми побачимо, що станеться. У нас буде багато людей, які будуть робити ставки на нього, і якщо ми зможемо зберегти всі ці голоси і всі робочі місця, і Китай не буде залучений, ми не хочемо, щоб Китай був залучений, але подивимося, що станеться

Нагадаємо

19-го січня у Сполучених Штатах користувачі не могли зайти в TikTok. Президент США Дональд Трамп повідомив, що веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо можливого придбання TikTok. Очікується, що остаточне рішення буде прийнято протягом наступних 30 днів.