TikTok став недоступним у США: що відбувається з популярним додатком

$41.320.06
44.630.03
ukenru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 83127 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 144215 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 92686 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 320336 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 164018 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 139339 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193311 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 122657 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107660 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104511 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 121957 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 122902 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 32656 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 139596 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 63472 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 63562 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 83127 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 144215 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 139685 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 320336 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 16563 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 18579 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 25717 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 32695 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 122940 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

TikTok став недоступним у США: що відбувається з популярним додатком

Київ • УНН

 • 34683 перегляди

Користувачі у США втратили доступ до TikTok через федеральну заборону на використання сервісу. Трамп готовий надати компанії додаткові 90 днів для продажу платформи.

TikTok став недоступним у США: що відбувається з популярним додатком

У Сполучених Штатах користувачі більше не мають доступу до популярної соціальної мережі TikTok. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Додаток виявився недоступним до введення в дію федеральної заборони, яка забороняє використання цього сервісу на території країни. 

Згідно з інформацією, при спробі відкрити додаток на екрані з’являється повідомлення про недоступність сервісу. TikTok зазначає, що ситуація пов’язана з ухваленням нового закону. У компанії висловлюють сподівання на можливе вирішення ситуації, проте деталі залишаються невідомими. 

Ця подія викликала хвилю обговорень серед користувачів та експертів, адже TikTok є одним із найпопулярніших додатків серед молоді та активно використовується для створення і поширення контенту.

Нагадаємо

Дональд Трамп у нещодавньому інтерв’ю американському телеканалу NBC News заявив, що готовий надати компанії додаткові 90 днів для реалізації процесу продажу TikTok.

Трамп може надати TikTok додаткові 90 днів для продажу активів у США18.01.25, 23:56 • 32606 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини СвітуТехнологіїНовини з соцмереж
TikTok
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46