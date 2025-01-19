TikTok став недоступним у США: що відбувається з популярним додатком
Київ • УНН
Користувачі у США втратили доступ до TikTok через федеральну заборону на використання сервісу. Трамп готовий надати компанії додаткові 90 днів для продажу платформи.
У Сполучених Штатах користувачі більше не мають доступу до популярної соціальної мережі TikTok. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Деталі
Додаток виявився недоступним до введення в дію федеральної заборони, яка забороняє використання цього сервісу на території країни.
Згідно з інформацією, при спробі відкрити додаток на екрані з’являється повідомлення про недоступність сервісу. TikTok зазначає, що ситуація пов’язана з ухваленням нового закону. У компанії висловлюють сподівання на можливе вирішення ситуації, проте деталі залишаються невідомими.
Ця подія викликала хвилю обговорень серед користувачів та експертів, адже TikTok є одним із найпопулярніших додатків серед молоді та активно використовується для створення і поширення контенту.
Нагадаємо
Дональд Трамп у нещодавньому інтерв’ю американському телеканалу NBC News заявив, що готовий надати компанії додаткові 90 днів для реалізації процесу продажу TikTok.
Трамп може надати TikTok додаткові 90 днів для продажу активів у США18.01.25, 23:56 • 32606 переглядiв