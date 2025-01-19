TikTok стал недоступен в США: что происходит с популярным приложением

В Соединенных Штатах пользователи больше не имеют доступа к популярной социальной сети TikTok. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Приложение оказалось недоступным до введения в действие федерального запрета, который запрещает использование этого сервиса на территории страны.

Согласно информации, при попытке открыть приложение на экране появляется сообщение о недоступности сервиса. TikTok отмечает, что ситуация связана с принятием нового закона. В компании выражают надежду на возможное решение ситуации, однако детали остаются неизвестными.

Это событие вызвало волну обсуждений среди пользователей и экспертов, ведь TikTok является одним из самых популярных приложений среди молодежи и активно используется для создания и распространения контента.

Напомним,

Дональд Трамп в недавнем интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что готов предоставить компании дополнительные 90 дней для реализации процесса продажи TikTok.

Трамп может предоставить TikTok дополнительные 90 дней для продажи активов в США