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TikTok стал недоступен в США: что происходит с популярным приложением

TikTok стал недоступен в США: что происходит с популярным приложением

Киев  •  УНН

 • 6322 просмотра

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Пользователи в США потеряли доступ к TikTok из-за федерального запрета на использование сервиса. Трамп готов предоставить компании дополнительные 90 дней для продажи платформы.

В Соединенных Штатах пользователи больше не имеют доступа к популярной социальной сети TikTok. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Приложение оказалось недоступным до введения в действие федерального запрета, который запрещает использование этого сервиса на территории страны. 

Согласно информации, при попытке открыть приложение на экране появляется сообщение о недоступности сервиса. TikTok отмечает, что ситуация связана с принятием нового закона. В компании выражают надежду на возможное решение ситуации, однако детали остаются неизвестными. 

Это событие вызвало волну обсуждений среди пользователей и экспертов, ведь TikTok является одним из самых популярных приложений среди молодежи и активно используется для создания и распространения контента.

Напомним,

Дональд Трамп в недавнем интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что готов предоставить компании дополнительные 90 дней для реализации процесса продажи TikTok.

Трамп может предоставить TikTok дополнительные 90 дней для продажи активов в США18.01.25, 23:56 • 16685 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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tiktokТикТок
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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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