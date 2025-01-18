Трамп предоставляет TikTok дополнительные 90 дней для продажи активов в США
Киев • УНН
Белый дом опроверг слухи о немедленном закрытии TikTok в США, назвав их манипуляцией. Верховный суд оставил в силе требование к ByteDance продать активы, а Трамп готов предоставить компании дополнительное время.
Новоизбранный президент США Трамп продлил Tiktok на 90 дней. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Белый дом прокомментировал угрозы о возможном закрытии платформы TikTok в США, отметив, что эти заявления являются лишь попыткой манипуляции. Представители администрации подчеркнули, что не видят никаких оснований для таких шагов до начала работы нового правительства, которое состоится уже в следующий понедельник.
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выполнение законодательных требований, касающихся TikTok и других компаний, ляжет на плечи будущей администрации.
Угроза запретить работу китайской платформы в США возникла на фоне решения Верховного суда, который не стал отменять закон, требующий от материнской компании TikTok Bytedance продать свои активы до воскресенья, или столкнуться с запретом на функционирование сервиса. Ранее в пятницу суд принял решение, которое оставляет в силе это ограничение.
Дональд Трамп, в свою очередь, в недавнем интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что готов предоставить компании дополнительные 90 дней для реализации процесса продажи
В США одобрили законопроект о запрете TikTok01.03.23, 16:28 • 1063921 просмотр