Трамп може надати TikTok додаткові 90 днів для продажу активів у США
Київ • УНН
Білий дім спростував чутки про негайне закриття TikTok в США, назвавши їх маніпуляцією. Верховний суд залишив в силі вимогу до ByteDance продати активи, а Трамп готовий надати компанії додатковий час.
Новообраний президент США Трамп може продовжити Tiktok на 90 днів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Білий дім прокоментував загрози щодо можливого закриття платформи TikTok у США, зазначивши, що ці заяви є лише спробою маніпуляції. Представники адміністрації підкреслили, що не бачать жодних підстав для таких кроків до початку роботи нового уряду, що відбудеться вже наступного понеділка.
За словами прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр, виконання законодавчих вимог, що стосуються TikTok та інших компаній, ляже на плечі майбутньої адміністрації.
Погроза заборонити роботу китайської платформи в США виникла на тлі рішення Верховного суду, який не став скасовувати закон, що вимагає від материнської компанії TikTok Bytedance продати свої активи до неділі, або зіткнутися з забороною на функціонування сервісу. Раніше в п’ятницю суд ухвалив рішення, яке залишає в силі це обмеження.
Дональд Трамп, в свою чергу, у нещодавньому інтерв’ю американському телеканалу NBC News заявив, що готовий надати компанії додаткові 90 днів для реалізації процесу продажу.
У США схвалили законопроєкт про заборону TikTok01.03.23, 16:28 • 1063995 переглядiв