Трамп ухвалить рішення щодо TikTok протягом 30 днів

Президент США Дональд Трамп повідомив, що веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо можливого придбання TikTok. Очікується, що остаточне рішення буде прийнято протягом наступних 30 днів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп розповів журналістам на борту Air Force One під час польоту до Флориди, що отримав "великий інтерес" до TikTok з боку багатьох компаній.

Я говорив з багатьма людьми про TikTok, і інтерес до TikTok дуже великий,

Хоча раніше обговорювалася можливість угоди з компанією Oracle, президент заявив, що наразі не спілкувався з її засновником Ларрі Еллісоном.

За інформацією Reuters, адміністрація Трампа працює над планом, який передбачає залучення американських інвесторів і передачу збору даних та оновлення програмного забезпечення під контроль Oracle.

За умовами обговорюваної угоди, ByteDance збереже частку в компанії, але збір даних і оновлення програмного забезпечення будуть здійснюватися під наглядом Oracle.

Серед потенційних інвесторів називають General Atlantic, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Sequoia Capital та Susquehanna International Group. Водночас джерела видання зазначають, що умови угоди залишаються мінливими, і точний обсяг переговорів ще не визначений.

Багато серйозних людей говорять зі мною про можливість купівлі TikTok. Я ухвалю рішення, ймовірно, протягом наступних 30 днів. Конгрес дав 90 днів. Якщо ми зможемо врятувати TikTok, я думаю, це буде добре,