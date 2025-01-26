Трамп примет решение по TikTok в течение 30 дней

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами относительно возможного приобретения TikTok. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение следующих 30 дней. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Трамп рассказал журналистам на борту Air Force One во время полета во Флориду, что получил "большой интерес" к TikTok со стороны многих компаний.

Я говорил со многими людьми о TikTok, и интерес к TikTok очень большой,

Хотя ранее обсуждалась возможность сделки с компанией Oracle, президент заявил, что пока не общался с ее основателем Ларри Эллисоном.

По информации Reuters, администрация Трампа работает над планом, который предусматривает привлечение американских инвесторов и передачу сбора данных и обновления программного обеспечения под контроль Oracle.

По условиям обсуждаемой сделки, ByteDance сохранит долю в компании, но сбор данных и обновление программного обеспечения будут осуществляться под надзором Oracle.

Среди потенциальных инвесторов называют General Atlantic, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Sequoia Capital и Susquehanna International Group. В то же время источники издания отмечают, что условия сделки остаются изменчивыми, и точный объем переговоров еще не определен.

Многие серьезные люди говорят со мной о возможности покупки TikTok. Я приму решение, вероятно, в течение следующих 30 дней. Конгресс дал 90 дней. Если мы сможем спасти TikTok, я думаю, это будет хорошо,