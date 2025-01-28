Новий міністр фінансів США наполягає на запровадженні універсальних імпортних тарифів

Міністр фінансів в уряді Трампа хоче, щоб податки зростали щомісяця, щоб дати бізнесу час на адаптацію.

Пише УНН із посиланням на FT.

Міністр фінансів Дональда Трампа Скотт Бессент наполягає на запровадженні нових універсальних тарифів на американський імпорт, які почнуть діяти з 2,5% і поступово зростатимуть, повідомили чотири людини, знайомі з цією пропозицією.

Збір у розмірі 2,5 відсотка щомісяця буде підвищуватися на таку саму суму, даючи підприємствам час адаптуватися.

Поступове запровадження було б більш поміркованим, ніж негайні дії, яких побоювалися деякі країни.

Пропозиція Бессента надійшла в той момент, коли команда Трампа обговорює, як реалізувати тарифні плани, а президент посилив свою тарифну риторику, пише FT.

Довідка

У понеділок Сенат США затвердив мільярдера та менеджера хедж-фонду Скотта Бессента міністром фінансів в адміністрації президента Дональда Трампа. Скотт Бессент був затверджений Сенатом 27 січня 2025 року 68 голосами проти 29.

Під час нещодавних слухань новий керівник фінансового відомства наголосив на необхідності ретельного управління федеральними грошовими потоками, щоб уникнути дефолту та підтримувати економічну стабільність.

Посадовець виступив за використання тарифів як інструментів для боротьби з нечесною торговельною практикою, та для збільшення доходів уряду та зміцнення позицій Сполучених Штатів на міжнародній арені.

Бессент також відкинув побоювання, що політика Трампа є інфляційною, заявивши, що дії Трампа щодо збільшення видобутку нафти можуть знизити ціни.

Нагадаємо

Прем'єр Канади Трюдо заявив, що для "золотого віку Америки" потрібні канадські ресурси, а не нові тарифи. Він попередив про відповідні заходи, якщо США запровадять обмеження на канадський імпорт.

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