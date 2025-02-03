Может быть больно для Америки, но это стоит того: Трамп о повышении тарифов

Президент США Дональд Трамп считает, что решение о пошлинах на товары из Канады, Мексики и Китая является целесообразным, хотя и может быть болезненным для экономики США. Он считает, что эти страны, а также другие - "обворовывают Америку". Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Такие страны, как Канада, Мексика, Китай и многие другие, которые невозможно назвать, продолжают десятилетиями обворовывать Америку, как в сфере торговли, так и в сфере преступности и поставок наркотиков, которым разрешено свободно поступать в Америку - написал Трамп.

Он считает, что эти дни закончились и Америка больше не будет "глупой страной". Трамп призвал вышеупомянутые государства производить свой продукт на территории США, отметив, что в таком случае никакого повышения тарифов не будет. Президент придерживается позиции, что Соединенные Штаты "не должны терять триллионы долларов на субсидировании других стран".

Это будет Золотой век Америки! Будет ли больно? Да, возможно. А, возможно, и нет. Но мы сделаем Америку снова великой, и все это будет стоить той цены, которую придется заплатить, - резюмировал Трамп.

Напомним, в ответ на инициативы Трампа о введении 25% тарифов против Канады, канадский министр финансов Доминик Леблан обнародовал список американских товаров, которые попали под пошлины.

Напомним

Президент США подписал три указа о новых таможенных тарифах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Американские импортеры будут платить дополнительный налог 25% на товары из Канады и Мексики и 10% на китайские товары.

Впоследствии эти три страны объявили о контрмерах и готовности к торговому противостоянию.

Также на заявления Трампа, что Штаты введут пошлины на товары из ЕС, в Европейском союзе заявили, что примут "жесткие меры", если это произойдет.