Біткоїн падає: торгові мита Трампа б’ють по криптовалютах
Київ • УНН
Криптовалютний ринок різко впав після введення Трампом нових торгових мит на Китай, Канаду та Мексику. Біткоїн знизився до $91,695, а Ефір втратив 22.7% вартості через відтік інвесторів від ризикових активів.
Біткоїн обвалився на 10% після запровадження торгових мит Дональдом Трампом, що спричинило паніку на крипторинку. Інвестори почали позбуватися ризикових активів на тлі загострення торгової війни між США, Китаєм, Канадою та Мексикою.
Пише УНН з посиланням на Investing.
Біткоїн різко подешевшав у понеділок, що відобразило загальне зниження цін на криптовалюти. Інвестори почали уникати ризикових активів на тлі рішення президента США Дональда Трампа запровадити торгові тарифи на Китай, Канаду та Мексику.
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Падіння крипторинку відбулося на тлі зниження ф’ючерсів на Уолл-стріт більш ніж на 1,5%, оскільки трейдери готувалися до загострення торгової війни. Трамп встановив 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% тариф на китайські товари, що викликало обіцянки заходів у відповідь від усіх трьох країн і ще більше підірвало довіру до ризикових активів.
Біткоїн упав на 10%, досягнувши $91 695,8, тоді як Ефір, друга за капіталізацією криптовалюта, подешевшав на 22,7% до $2 434,84. Мемекоїн $TRUMP, який Трамп запустив у січні, втратив понад 15%, опустившись до рекордного мінімуму $16,349.
Запроваджені тарифи значною мірою затьмарили перспективи більш сприятливого регулювання крипторинку за нового президента. Крім того, останній указ Трампа про створення нормативно-правової бази для криптовалют не викликав значного ентузіазму серед інвесторів.
Торгові обмеження призвели до загального зниження апетиту до ризику на глобальних фінансових ринках, водночас зміцнивши долар, який досяг майже місячного максимуму. Попит на захисні активи, зокрема золото, також зріс, хоча долар залишався основним напрямком для інвесторів.
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Аналітики застерігають, що нові мита можуть підштовхнути інфляцію в США, загальмувати економічне зростання та знизити ймовірність пом’якшення монетарної політики Федеральною резервною системою.
Нагадаємо
Минулого тижня, ринок криптовалют демонстрував нестабільність після заяв президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 100% мит для країн БРІКС.