Трамп, мита і невизначеність: біткоїн просів до $104 тисяч

Ринок криптовалют продовжує демонструвати нестабільність. Біткоїн знизився до $104 379 після заяв президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 100% мит для країн БРІКС, а також мит на імпорт із Канади, Мексики та Китаю, пише УНН з посиланням на Investing.com.

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Біткоїн у п’ятницю знизився, а протягом тижня демонстрував нестабільну динаміку. Головною причиною занепокоєння на ринку стали заяви Дональда Трампа щодо можливих нових мит, які можуть вплинути на світову торгівлю. Додаткову обережність серед інвесторів викликали очікування звіту про інфляцію в США, який може вплинути на рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

Трамп запровадив мита для товарів з Канади та Мексики

Протягом тижня біткоїн зазнав різких коливань. Спочатку він опустився нижче $100 000 після новин про запуск потужної китайської моделі штучного інтелекту, що спричинило масштабний розпродаж ризикових активів. Проте згодом криптовалюта відновила свої позиції й утримувалася в діапазоні $100 000 – $105 000.

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У п’ятницю біткоїн подешевшав на 1,1%, зупинившись на позначці $104 379.

Напередодні Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву. Він пригрозив запровадити 100% мита проти країн БРІКС, якщо ті спробують створити власну валюту та відмовитися від долара.

Трамп знову пригрозив БРІКС 100% митом, якщо вони спробують замінити американський долар - Reuters

Лише за кілька годин до цього він також підтвердив, що вже найближчими днями можуть набрати чинності 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також 10%-не мито на китайські товари.

Загроза торгових обмежень викликала побоювання щодо можливого уповільнення світової економіки, що змусило інвесторів відмовлятися від ризикових активів, зокрема криптовалюти.

Ethereum зріс на 1,6%, до $3 243,87, тоді як XRP втратив 1% і торгується на рівні $3,0866. Мемкоїн $TRUMP продовжує падіння, втративши ще 7,2% і торгуючись на 60% нижче свого історичного максимуму. Dogecoin знизився на 1,2%, а Solana, Cardano та Polygon залишаються в межах незначних коливань.

Криптовалютний ринок залишається нестабільним. Трейдери очікують публікації індексу цін PCE у США – ключового показника інфляції, який може вплинути на рішення ФРС щодо процентних ставок.

Нагадаємо

Вчора біткоїн почав зростати, відновлюючи свої позиції після нещодавніх втрат. Це сталося на тлі рішення Федеральної резервної системи США залишити відсоткові ставки без змін, що загалом відповідало очікуванням ринку.