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Трамп знову пригрозив БРІКС 100% митом, якщо вони спробують замінити американський долар - Reuters

Трамп знову пригрозив БРІКС 100% митом, якщо вони спробують замінити американський долар - Reuters

Київ • УНН

 • 30770 перегляди

Дональд Трамп попередив країни БРІКС про введення 100% мит у разі створення альтернативної валюти. Заява прозвучала на тлі очікування рішення щодо 25% мит для Канади та Мексики.

Президент США Дональд Трамп застерігає БРІКС від заміни долара США загрозою тарифів, адже дискусії щодо нової валюти в набирають обертів після санкцій проти рф. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Дональд Трамп знову застеріг країни БРІКС від спроб замінити долар США як резервну валюту, повторивши свою погрозу запровадження 100% мит, яку він висловив кілька тижнів після перемоги на президентських виборах у листопаді.

Ми вимагатимемо від цих, здавалося б, ворожих країн зобов’язання не створювати нову валюту БРІКС або підтримувати будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100% митами

– сказав Трамп.

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Тоді ж росія заявила, що будь-яка спроба США змусити країни використовувати долар матиме зворотний ефект.До складу БРІКС входять Бразилія, росія, Індія, Китай, Південна Африка, а також кілька країн, які приєдналися в останні роки. Хоча угруповання не має спільної валюти, обговорення цього питання активізувалися після запровадження заходом санкцій проти росії через її війну в Україні.

Немає жодних шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі чи де-небудь ще, і будь-яка країна, яка спробує, повинна сказати "привіт" тарифам і "прощай" з Америкою!

- сказав він.

Трамп виступив із попередженням для країн БРІКС у той момент, коли Канада та Мексика очікують на його рішення щодо запровадження 25% мит із 1 лютого. Ці заходи він планує використати як інструмент тиску, щоб змусити північноамериканських партнерів допомогти у боротьбі з потоком нелегальних наркотиків, зокрема фентанілу, а також із незаконною міграцією до США.

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Попри прагнення БРІКС зменшити залежність від долара, його домінування у світовій економіці лише посилилося. Це зумовлено стійкістю американської економіки, жорсткою монетарною політикою та зростанням геополітичних ризиків. 

Нагадаємо

 Вперше БРІКС обговорив можливість створити власну валюту, ще у 2023 році.

В свою чергу Дональд Трамп пригрозив БРІКС 100% митом в листопаді минулого року.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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