Країни БРІКС на саміті обговорять запровадження єдиної валюти

ukru
Ексклюзив
08:30 • 15699 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 29875 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 47951 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 286474 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 385687 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 314112 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346710 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308846 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223708 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207115 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 45968 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 46660 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 30095 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 45116 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 27750 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 48007 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 405286 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 547744 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 580150 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 576845 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 8586 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 27750 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 210215 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 385703 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179555 перегляди
Актуальне
Країни БРІКС на саміті обговорять запровадження єдиної валюти

Країни БРІКС на саміті обговорять запровадження єдиної валюти

Київ • УНН

 • 1477779 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Група країн БРІКС обговорить можливість запровадження єдиної валюти, повідомила міністр закордонних справ ПАР, яка готується до саміту лідерів блоку. Про це УНН інформує з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Підвищення відсоткових ставок у США та геополітичні конфлікти призвели до зростання вартості американської валюти та товарів. Це викликало заклики до альтернативи використанню долара як глобальної торгової валюти.

Один із варіантів полягає в тому, щоб блок БРІКС, до якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка, прийняв власну валюту. Це питання, ймовірно, буде включено до порядку денного зустрічі глав держав у Йоганнесбурзі 22 серпня.

«Це питання, яке ми маємо обговорити належним чином», — заявила міністр міжнародних відносин та співробітництва Південної Африки Наледі Пандор в інтерв'ю.

За словами Пандор, дискусія про спільну валюту для блоку була викликана тим, що БРІКС та інші країни запитують, чому вони не можуть використовувати в торгівлі свої власні валюти замість долара США.

Будь-який рух до створення єдиної форми законного платіжного засобу викличе інші дебати щодо створення єдиного центрального банку та про те, де він буде розташований, заявив голова Південноафриканського резервного банку Лесетжа Кганьяго.

За словами Зіада Дауда, головного економіста з ринків, що розвиваються в Bloomberg Economics, зростання в країнах, що розвиваються, означає «повільне» зниження панування долара.

Тим не менш, долар, ймовірно, залишиться домінуючою валютою протягом «довгого часу», вважають управляючі фінансами з Йоганнесбургу Vestact Ltd.

«Жодна інша валюта не має такої впізнаваності, стабільності та економічної сили», — йдеться у повідомленні. «Єдина валюта, яка віддалено близька до того, щоб замінити долар, - це євро».

Доповнення

БРІКС представляє понад 40% населення світу та майже третину світового економічного виробництва, що робить його одним із найважливіших економічних блоків у світі. Декілька інших країн, у тому числі Саудівська Аравія та Іран, висловили зацікавленість у тому, щоб вступити до його лав.

Країни БРІКС обігнали країни G7 у 2020 році за паритетом купівельної спроможності. МВФ очікує, що цей розрив ще більше збільшиться у цьому десятилітті, навіть попри те, що G7 збереже свою перевагу при оцінці з використанням ринкових обмінних курсів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93