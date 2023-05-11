Країни БРІКС на саміті обговорять запровадження єдиної валюти

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Підвищення відсоткових ставок у США та геополітичні конфлікти призвели до зростання вартості американської валюти та товарів. Це викликало заклики до альтернативи використанню долара як глобальної торгової валюти.

Один із варіантів полягає в тому, щоб блок БРІКС, до якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка, прийняв власну валюту. Це питання, ймовірно, буде включено до порядку денного зустрічі глав держав у Йоганнесбурзі 22 серпня.

«Це питання, яке ми маємо обговорити належним чином», — заявила міністр міжнародних відносин та співробітництва Південної Африки Наледі Пандор в інтерв'ю.

За словами Пандор, дискусія про спільну валюту для блоку була викликана тим, що БРІКС та інші країни запитують, чому вони не можуть використовувати в торгівлі свої власні валюти замість долара США.

Будь-який рух до створення єдиної форми законного платіжного засобу викличе інші дебати щодо створення єдиного центрального банку та про те, де він буде розташований, заявив голова Південноафриканського резервного банку Лесетжа Кганьяго.

За словами Зіада Дауда, головного економіста з ринків, що розвиваються в Bloomberg Economics, зростання в країнах, що розвиваються, означає «повільне» зниження панування долара.

Тим не менш, долар, ймовірно, залишиться домінуючою валютою протягом «довгого часу», вважають управляючі фінансами з Йоганнесбургу Vestact Ltd.

«Жодна інша валюта не має такої впізнаваності, стабільності та економічної сили», — йдеться у повідомленні. «Єдина валюта, яка віддалено близька до того, щоб замінити долар, - це євро».

Доповнення

БРІКС представляє понад 40% населення світу та майже третину світового економічного виробництва, що робить його одним із найважливіших економічних блоків у світі. Декілька інших країн, у тому числі Саудівська Аравія та Іран, висловили зацікавленість у тому, щоб вступити до його лав.

Країни БРІКС обігнали країни G7 у 2020 році за паритетом купівельної спроможності. МВФ очікує, що цей розрив ще більше збільшиться у цьому десятилітті, навіть попри те, що G7 збереже свою перевагу при оцінці з використанням ринкових обмінних курсів.