Страны БРИКС на саммите обсудят введение единой валюты

Детали

Повышение процентных ставок в США и геополитические конфликты привели к росту стоимости американской валюты и товаров. Это вызвало призывы к альтернативе использованию доллара в качестве глобальной торговой валюты.

Один из вариантов заключается в том, чтобы блок БРИКС, в который входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка, принял собственную валюту. Этот вопрос, вероятно, будет включен в повестку дня встречи глав государств в Йоханнесбурге 22 августа.

«Это вопрос, который мы должны обсудить должным образом», — заявила министр международных отношений и сотрудничества Южной Африки Наледи Пандор в интервью.

По словам Пандор, дискуссия об общей валюте для блока была вызвана тем, что БРИКС и другие страны спрашивают, почему они не могут использовать в торговле свои собственные валюты вместо доллара США.

Любое движение к созданию единой формы законного платежного средства вызовет другие дебаты о создании единого центрального банка и о том, где он будет расположен, заявил председатель Южноафриканского резервного банка Лесетжа Кганьяго.

По словам Зиада Дауда, главного экономиста по развивающимся рынкам в Bloomberg Economics, рост в развивающихся странах означает «медленное» снижение господства доллара.

Тем не менее, доллар, вероятно, останется доминирующей валютой в течение «долгого времени», считают управляющие финансами из Йоханнесбурга Vestact Ltd.

«Ни одна другая валюта не имеет такой узнаваемости, стабильности и экономической силы», — говорится в сообщении. «Единственная валюта, которая отдаленно близка к тому, чтобы заменить доллар, — это евро».

Дополнение

БРИКС представляет более 40% населения мира и почти треть мирового экономического производства, что делает его одним из самых важных экономических блоков в мире. Несколько других стран, в том числе Саудовская Аравия и Иран, выразили заинтересованность в том, чтобы вступить в его ряды.

Страны БРИКС обогнали страны G7 в 2020 году по паритету покупательной способности. МВФ ожидает, что этот разрыв еще больше увеличится в этом десятилетии, даже несмотря на то, что G7 сохранит, свое преимущество при оценке с использованием рыночных обменных курсов.