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Трамп снова угрожает БРИКС стопроцентными тарифами, если они попытаются заменить доллар США - Reuters

Трамп снова угрожает БРИКС стопроцентными тарифами, если они попытаются заменить доллар США - Reuters

Киев  •  УНН

 • 12229 просмотра

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Дональд Трамп предупредил страны БРИКС о введении 100% пошлин в случае создания альтернативной валюты. Заявление прозвучало на фоне ожидания решения по 25% пошлинам для Канады и Мексики.

Президент США Дональд Трамп предостерегает БРИКС от замены доллара США угрозой тарифов, ведь дискуссии о новой валюте в набирают обороты после санкций против РФ. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Дональд Трамп снова предостерег страны БРИКС от попыток заменить доллар США в качестве резервной валюты, повторив свою угрозу введения 100% пошлин, которую он высказал несколько недель после победы на президентских выборах в ноябре.

Мы будем требовать от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100% пошлинами

- сказал Трамп.

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Тогда же россия заявила, что любая попытка США заставить страны использовать доллар будет иметь обратный эффект. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а также несколько стран, которые присоединились в последние годы. Хотя группировка не имеет общей валюты, обсуждение этого вопроса активизировались после введения мерой санкций против России из-за ее войны в Украине.

Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается, должна сказать «привет» тарифам и «прощай» с Америкой!

- сказал он.

Трамп выступил с предупреждением для стран БРИКС в тот момент, когда Канада и Мексика ожидают его решения о введении 25% пошлин с 1 февраля. Эти меры он планирует использовать как инструмент давления, чтобы заставить североамериканских партнеров помочь в борьбе с потоком нелегальных наркотиков, в частности фентанила, а также с незаконной миграцией в США.

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Несмотря на стремление БРИКС уменьшить зависимость от доллара, его доминирование в мировой экономике только усилилось. Это обусловлено устойчивостью американской экономики, жесткой монетарной политикой и ростом геополитических рисков. 

Напомним,

 Впервые БРИКС обсудил возможность создать собственную валютв, еще в 2023 году.

В свою очередь Дональд Трамп пригрозил БРИКС 100% пошлинойм в ноябре прошлого года.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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