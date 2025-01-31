Трамп снова угрожает БРИКС стопроцентными тарифами, если они попытаются заменить доллар США - Reuters
Киев • УНН
Дональд Трамп предупредил страны БРИКС о введении 100% пошлин в случае создания альтернативной валюты. Заявление прозвучало на фоне ожидания решения по 25% пошлинам для Канады и Мексики.
Президент США Дональд Трамп предостерегает БРИКС от замены доллара США угрозой тарифов, ведь дискуссии о новой валюте в набирают обороты после санкций против РФ. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Дональд Трамп снова предостерег страны БРИКС от попыток заменить доллар США в качестве резервной валюты, повторив свою угрозу введения 100% пошлин, которую он высказал несколько недель после победы на президентских выборах в ноябре.
Мы будем требовать от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100% пошлинами
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Тогда же россия заявила, что любая попытка США заставить страны использовать доллар будет иметь обратный эффект. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, а также несколько стран, которые присоединились в последние годы. Хотя группировка не имеет общей валюты, обсуждение этого вопроса активизировались после введения мерой санкций против России из-за ее войны в Украине.
Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается, должна сказать «привет» тарифам и «прощай» с Америкой!
Трамп выступил с предупреждением для стран БРИКС в тот момент, когда Канада и Мексика ожидают его решения о введении 25% пошлин с 1 февраля. Эти меры он планирует использовать как инструмент давления, чтобы заставить североамериканских партнеров помочь в борьбе с потоком нелегальных наркотиков, в частности фентанила, а также с незаконной миграцией в США.
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Несмотря на стремление БРИКС уменьшить зависимость от доллара, его доминирование в мировой экономике только усилилось. Это обусловлено устойчивостью американской экономики, жесткой монетарной политикой и ростом геополитических рисков.
Напомним,
Впервые БРИКС обсудил возможность создать собственную валютв, еще в 2023 году.
В свою очередь Дональд Трамп пригрозил БРИКС 100% пошлинойм в ноябре прошлого года.