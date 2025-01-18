Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера

Правительство Бразилии объявило о принятии Нигерии в качестве страны-партнера в БРИКС, многонациональный блок государств. Об этом сообщило МИД Бразилии 17 января, пишет УНН.

Детали

"Выполняя свое временное председательство в БРИКС, правительство Бразилии объявляет... об официальном принятии Нигерии в качестве страны-партнера объединения. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Нигерия становится девятой страной-партнером БРИКС, присоединившись к беларуси, Боливии, Кубе, Казахстану, Малайзии, Таиланду, Уганде и Узбекистану.

"Имея шестое место в мире по численности населения - и самое большое в Африке - а также будучи одной из крупнейших экономик континента, Нигерия разделяет общие интересы с другими членами БРИКС. Она играет активную роль в укреплении сотрудничества Юг-Юг и в реформировании глобального управления - вопросах, которые являются главными приоритетами во время нынешнего председательства Бразилии", - сказано в сообщении.

Напомним

Правительство Бразилии ранее объявило об официальном присоединении Индонезии к БРИКС в качестве полноправного члена.