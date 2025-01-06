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Індонезія стала новим членом БРІКС

Індонезія стала новим членом БРІКС

Київ • УНН

 • 36944 перегляди

Уряд Бразилії оголосив про офіційне приєднання Індонезії до БРІКС як повноправного члена. Рішення було прийнято на основі консенсусу після президентських виборів в Індонезії.

Уряд Бразилії в понеділок повідомив, що Індонезія офіційно приєднується до БРІКС як повноправний член. Про це пише Reuters, передає УНН

Бразилія, яка головуватиме в блоці 2025 року, заявила, що країни-члени схвалили вступ Індонезії на основі консенсусу в рамках розширення, спочатку схваленого на саміті блоку 2023 року в Йоганнесбурзі.

Південноамериканська країна зазначила, що заявка Індонезії отримала "зелене світло" від блоку 2023 року, але азіатська країна попросила приєднатися до нього після президентських виборів, що відбулися минулого року. Президент Прабово Субіанто вступив на посаду в жовтні.

"Індонезія разом з іншими членами групи підтримує реформу інститутів глобального управління і робить позитивний внесок у поглиблення співробітництва на Глобальному Півдні", - йдеться в повідомленні бразильського уряду.

До групи БРІКС також входять Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо 

У жовтні минулого року Міністерство закордонних справ Індонезії заявило про початок процесу приєднання країни до БРІКС. Новий президент Прабово Субіанто прагне посилити роль країни у міжнародних відносинах.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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