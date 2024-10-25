Індонезія оголосила про намір приєднатися до БРІКС
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ Індонезії заявило про початок процесу приєднання країни до БРІКС. Новий президент Прабово Субіанто прагне посилити роль країни у міжнародних відносинах.
Індонезія висловила намір приєднатися до групи країн БРІКС на останньому саміті блоку в росії, повідомило міністерство закордонних справ країни пізно ввечері у четвер, пише УНН з посиланням на Financial Times.
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"З цим оголошенням почався процес приєднання Індонезії до БРІКС", - заявило міністерство.
Президент Індонезії Прабово Субіанто, який вступив на посаду минулого тижня, продемонстрував зацікавленість у тому, щоб країна відігравала більш активну роль у зовнішніх справах.
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Він не був присутній на саміті, але міністр закордонних справ Індонезії Сугіоно заявив, що "приєднання Індонезії до БРІКС є проявом незалежної та активної зовнішньої політики".
"Це не означає, що ми підтримуємо якийсь конкретний блок, а скоріше те, що ми беремо активну участь у всіх форумах", - додав він.