В Індонезії приведений до присяги новий президент: ним став 73-річний колишній генерал Прабово Субіанто
Київ • УНН
73-річний колишній генерал Прабово Субіанто приведений до присяги як новий президент Індонезії. Він змінив Джоко Відодо, який керував країною протягом 10 років.
Екс-військовослужбовець змінив лідера Джоко Відодо, який перебував при владі протягом десяти років.
Пише УНН із посиланням на tv5monde та CNN Indonesia.
В столиці Індонезії, Джакарті, був приведений до присяги новий президент країни. Їм став Прабово Субіанто - 73-річний колишній генерал. Він замінить лідера Джоко Відодо, що йде у відставку. Останній перебував при владі протягом десяти років і, таким чином, перебрав на себе кермо влади четвертої за чисельністю населення країни світу.
Довідково
Прабово раніше був прихильником позаблокової зовнішньої політики Індонезії, але дав зрозуміти, що діятиме сміливіше на світовій арені.
Колишні військові лідери звинувачують Прабово в тому, що він, будучи керівником підрозділу спецпризначенців, наприкінці 1990-х років наказав викрасти демократичних активістів за режиму диктатора Сухарто.
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