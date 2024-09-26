Байден зустрівся з президентом В'єтнаму для зміцнення відносин
Київ • УНН
Президент США Джо Байден провів переговори з президентом В'єтнаму То Ламом на полях Генасамблеї ООН. Метою зустрічі було поглиблення співпраці та протидія зв'язкам В'єтнаму з Китаєм і рф.
Президент США Джо Байден провів зустріч із президентом В'єтнаму То Ламом у середу для обговорення подальшого зміцнення відносин між двома країнами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Переговори мали на меті поглибити співпрацю з В’єтнамом, ключовим виробничим центром Південно-Східної Азії, та протидіяти його зв’язкам із Китаєм і рф.
Зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де То Лам, лідер правлячої Комуністичної партії, здійснює свій перший офіційний візит до США як президент.
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