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Байден зустрівся з президентом В'єтнаму для зміцнення відносин

Байден зустрівся з президентом В'єтнаму для зміцнення відносин

Київ • УНН

 • 20266 перегляди

Президент США Джо Байден провів переговори з президентом В'єтнаму То Ламом на полях Генасамблеї ООН. Метою зустрічі було поглиблення співпраці та протидія зв'язкам В'єтнаму з Китаєм і рф.

Президент США Джо Байден провів зустріч із президентом В'єтнаму То Ламом у середу для обговорення подальшого зміцнення відносин між двома країнами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Переговори мали на меті поглибити співпрацю з В’єтнамом, ключовим виробничим центром Південно-Східної Азії, та протидіяти його зв’язкам із Китаєм і рф.

Зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де То Лам, лідер правлячої Комуністичної партії, здійснює свій перший офіційний візит до США як президент.

рф і китай провели спільні стрільби під час маневрів у Японському морі12.09.24, 12:22 • 11778 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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