рф і китай провели спільні стрільби під час маневрів у Японському морі
Київ • УНН
Кораблі вмф рф і ВМС КНР провели спільні стрільби та відпрацювали оборонні маневри в Японському морі. Навчання включали протиповітряну, протичовнову та протимінну оборону, а також нічні стрільби.
Бойові кораблі росії та Китаю виконали спільні стрільби та відпрацювали маневри в Японському морі у рамках військових навчань "Океан-2024", повідомило у четвер міноборони росії, передає УНН.
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Як повідомляється, бойові кораблі росії та кнр у Японському морі відпрацювали "організацію всіх видів оборони".
Діючи під єдиним управлінням, екіпажі кораблів відбили атаку засобів повітряного нападу умовного супротивника з виконанням практичної артилерійської стрільби, подолали район із мінною небезпекою і знищили морську плаваючу міну
Повідомляється, що російські та китайські моряки також тренувалися боротися зі швидкісними безекіпажними катерами, БПЛА і провели нічні стрільби по морській цілі.
У складі спільного російсько-китайського загону бойових кораблів діють корвети "Гучний", "Досконалий", "Герой Російської Федерації Алдар Циденжапов" і судна забезпечення ТОФ, а також есмінці "Сінін" і "Усі", фрегат "Лінь І" і судно постачання "Тайху" ВМС НВАК.
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