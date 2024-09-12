рф и китай провели совместные стрельбы во время маневров в Японском море

Боевые корабли россии и Китая выполнили совместные стрельбы и отработали маневры в Японском море в рамках военных учений "Океан-2024", сообщило в четверг минобороны россии, передает УНН.

Детали

Как сообщается, боевые корабли россии и кнр в Японском море отработали "организацию всех видов обороны".

Действуя под единым управлением, экипажи кораблей отразили атаку средств воздушного нападения условного противника с выполнением практической артиллерийской стрельбы, преодолели район с минной опасностью и уничтожили морскую плавающую мину - говорится в сообщении минобороны рф.

Сообщается, что российские и китайские моряки также тренировались бороться со скоростными безэкипажными катерами, БПЛА и провели ночные стрельбы по морской цели.

В составе совместного российско-китайского отряда боевых кораблей действуют корветы "Громкий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и суда обеспечения ТОФ, а также эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И" и судно снабжения "Тайху" ВМС НОАК.

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