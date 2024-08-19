США и Южная Корея проводят масштабные военные учения против КНДР

Южная Корея и США начинают ежегодные крупные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), чтобы укрепить свою общую оборонительную готовность и способность противостоять «угрозам со стороны КНДР». Как ранее передавало агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ), учения UFS пройдут 19-29 августа, будут включать основные командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, полевые тренировки и учения по гражданской обороне, передает УНН.

Детали

Учения основаны на сценарии полномасштабной войны с использованием различных средств, включая наземные, морские, воздушные, кибернетические и космические. Сообщается, что тренировки должны еще больше укрепить потенциал и готовность альянса Южной Кореи и США реагировать на любые агрессивные действия КНДР и защищаться от оружия массового уничтожения.

В этом году в ходе UFS союзники будут тренироваться отражать угрозы во всех областях, включая угрозы от северокорейских ракет, помех сигналам GPS и кибератак. Учения также будут включать опыт последних боевых конфликтов в мире.

По масштабам учения будут аналогичны прошлогодним, в них будут участвовать около 19 тысяч южнокорейских военнослужащих. Тренировки будут включать 48 полевых учений, таких как высадка морского десанта и учения с боевой стрельбой, на 10 больше, чем в прошлом году. Количество учений на уровне бригады также увеличится - с 4 в прошлом году до 17 в этом.

У КНДР засудили наступальну операцію України у курській області рф