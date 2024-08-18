В КНДР осудили наступательную операцию Украины в курской области рф

Северная Корея заявила, что наступательная операция ВСУ в курской области рф - это недопустимый акт террора. Также Пхеньян указал, что ответственность за это несет и Вашингтон, из-за поставок Украине военной помощи. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Государственные СМИ КНДР, ссылаясь на министерство иностранных дел Северной Кореи, заявили о стремлении Украины вторгнуться в РФ является результатом «антироссийской конфронтационной политики Соединенных Штатов, которая подталкивает ситуацию на грань Третьей мировой войны».

США не боїться ескалації з боку рф через події в курській області - Пентагон

В Северной Корее также заявили, что США якобы передали президенту Украины Владимиру Зеленскому «астрономическое» количество летального оружия.

Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на российскую территорию со стороны марионеточного режима Зеленского под контролем и при поддержке США и Запада как непростительный акт агрессии и террора - говорится в заявлении МИД Северной Кореи.

Напомним,

Во время визита президента рф владимира путина в пхеньян Северная Корея и россия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, углубляющее военное сотрудничество и взаимные оборонные обязательства.