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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США не боится эскалации со стороны рф из-за событий в курской области - Пентагон

США не боится эскалации со стороны рф из-за событий в курской области - Пентагон

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 10:45  •  28203 просмотра

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Пентагон заявил, что не видит эскалации из-за действий Украины в Курской области РФ. США будут продолжать поддерживать Украину необходимыми системами для успеха на поле боя.

США не видит возможности для дальнейшей эскалации в конфликте с РФ, из-за якобы продвижения Украины в курской области. Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Детали

Она в частности ответила журналистам на вопрос о возможном усилении напряжённости в связи с событиями в Курской области и беспокойстве Пентагона по этому поводу. 

Нет (США не обеспокоены возможной эскалацией - ред.), потому что, в конце концов, Украина борется за свою суверенную территорию, на которую вторгся ее сосед. Итак, если мы хотим деэскалации напряженности, как мы говорили с самого начала, лучший способ это сделать - это чтобы Путин сегодня принял решение о выводе войск из Украины

- сказала Сингх.

По ее словам, Украина сделает все возможное, чтобы продолжать возвращать свою суверенную территорию. Она также подчеркнула, что события в курской области вписываются в этот сценарий.

США: заяви Путіна про "провокацію" України в Курській області перебільшені8 августа 2024, 00:24 • 107930 просмотров

Мы будем продолжать поддерживать Украину возможностями и системами, в которых она нуждается. Мы не чувствуем, что это каким-то образом приводит к эскалации. Украина делает то, что ей нужно, чтобы быть успешной на поле боя

- заявила заместитель спикера Пентагона.

Напомним

В The Washington Post говорят, что украинские чиновники обратились к США с просьбой разрешить использование ракет ATACMS для ударов по российским аэродромам

Україна не повідомляла США про можливий наступ у курській області рф - Держдеп7 августа 2024, 18:25 • 97045 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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