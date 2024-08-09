США не боится эскалации со стороны рф из-за событий в курской области - Пентагон

США не видит возможности для дальнейшей эскалации в конфликте с РФ, из-за якобы продвижения Украины в курской области. Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Детали

Она в частности ответила журналистам на вопрос о возможном усилении напряжённости в связи с событиями в Курской области и беспокойстве Пентагона по этому поводу.

Нет (США не обеспокоены возможной эскалацией - ред.), потому что, в конце концов, Украина борется за свою суверенную территорию, на которую вторгся ее сосед. Итак, если мы хотим деэскалации напряженности, как мы говорили с самого начала, лучший способ это сделать - это чтобы Путин сегодня принял решение о выводе войск из Украины - сказала Сингх.

По ее словам, Украина сделает все возможное, чтобы продолжать возвращать свою суверенную территорию. Она также подчеркнула, что события в курской области вписываются в этот сценарий.

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Мы будем продолжать поддерживать Украину возможностями и системами, в которых она нуждается. Мы не чувствуем, что это каким-то образом приводит к эскалации. Украина делает то, что ей нужно, чтобы быть успешной на поле боя - заявила заместитель спикера Пентагона.

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