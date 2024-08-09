США не боится эскалации со стороны рф из-за событий в курской области - Пентагон
Киев • УНН
Пентагон заявил, что не видит эскалации из-за действий Украины в Курской области РФ. США будут продолжать поддерживать Украину необходимыми системами для успеха на поле боя.
США не видит возможности для дальнейшей эскалации в конфликте с РФ, из-за якобы продвижения Украины в курской области. Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.
Детали
Она в частности ответила журналистам на вопрос о возможном усилении напряжённости в связи с событиями в Курской области и беспокойстве Пентагона по этому поводу.
Нет (США не обеспокоены возможной эскалацией - ред.), потому что, в конце концов, Украина борется за свою суверенную территорию, на которую вторгся ее сосед. Итак, если мы хотим деэскалации напряженности, как мы говорили с самого начала, лучший способ это сделать - это чтобы Путин сегодня принял решение о выводе войск из Украины
По ее словам, Украина сделает все возможное, чтобы продолжать возвращать свою суверенную территорию. Она также подчеркнула, что события в курской области вписываются в этот сценарий.
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Мы будем продолжать поддерживать Украину возможностями и системами, в которых она нуждается. Мы не чувствуем, что это каким-то образом приводит к эскалации. Украина делает то, что ей нужно, чтобы быть успешной на поле боя
Напомним
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