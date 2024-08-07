Украина не уведомляла США о возможном наступлении в курской области рф - Госдеп

Украина не предоставляла США своих планов относительно вероятно наступления на курскую область России. Впрочем, такой план не противоречит позиции США по использованию американского оружия. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

По его словам, Украина не уведомляла США заранее об операции в Курске, но в этом "нет ничего необычного".

Нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нам о своей точной тактике перед ее воплощением. Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им оборудование и консультации. Но когда дело доходит до повседневной тактики, то иногда мы общаемся с ними, иногда нет. И уместно, чтобы они сами принимали эти решения - заявил представитель Госдепартамента

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Миллер добавил, что что политика США относительно ударов по территории России американским оружием не изменилась, но нынешние действия Украины не противоречат политике США.

Следует заметить, что официальных комментариев Украины по ситуации в Курской области РФ пока нет.

Напомним,

Губернатор курской области объявил о введении режима ЧС из-за сложной ситуации в приграничных районах. Это решение принято на фоне сообщений о возможном захвате ВСУ города Суджа и газораспределительной станции.