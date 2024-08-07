На фоне ситуации в курской области: в ЕС напомнили, что поддерживают право Украины на самозащиту

Европейский Союз поддерживает Украину, которая стала жертвой российской агрессии и "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории". Об этом в комментарии Общественному заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, передает УНН.

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По его словам, согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории".

ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности - отмечает Стано.

Следует напомнить, официальных комментариев по ситуации в курской области от Генерального штаба, Минобороны или кого-то из представителей Украины - пока нет.

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Дополнение

Тем временем в США заявили, что Вашингтон не менял своей политики относительно ударов по территории РФ из американского оружия. Впрочем, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби заявил, что его коллеги "свяжутся с украинскими коллегами, чтобы лучше понять ситуацию".

Напомним

российские z-блогеры и местные паблики заявляют, что Вооруженные силы Украины захватили одну из крупнейших газораспределительных станций в Европе в Судже курской области, а также о захвате самого города