После российских о прорыве границы: появились спутниковые фото разрушенного пограничного пункта "Суджа"

На фоне российских заявлений о якобы прорыве границы украинскими войсками, появились спутниковые снимки автомобильного пропуска "Суджа" в Курской области РФ. Снимки публикует "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

На опубликованных кадрах четко видно масштабные разрушения на пограничном пункте. Утверждается, что фото довольно свежее - сделано 6 августа.

В издании также отметили, что в нескольких сотнях метров от пункта пропуска расположена газоизмерительная станция "Суджа". На снимках нет следов повреждения станции.

Российские телеграм-каналы указывают, что ВСУ установили над ней контроль. Впрочем, независимых подтверждений этим заявлениям нет.

Напомним,

российские z-блогеры и местные паблики заявляют, что Вооруженные силы Украины захватили одну из крупнейших газораспределительных станций в Европе в Судже курской области, а также о захвате самого города

Украинские власти официально ситуацию в приграничных районах не комментировали.