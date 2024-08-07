После российских о прорыве границы: появились спутниковые фото разрушенного пограничного пункта "Суджа"
Киев • УНН
Опубликованы спутниковые снимки разрушенного автомобильного пропуска 'Суджа' в Курской области РФ. Российские источники заявляют о захвате ВСУ газораспределительной станции, но официальных подтверждений нет.
На фоне российских заявлений о якобы прорыве границы украинскими войсками, появились спутниковые снимки автомобильного пропуска "Суджа" в Курской области РФ. Снимки публикует "Радио Свобода", передает УНН.
Детали
На опубликованных кадрах четко видно масштабные разрушения на пограничном пункте. Утверждается, что фото довольно свежее - сделано 6 августа.
В издании также отметили, что в нескольких сотнях метров от пункта пропуска расположена газоизмерительная станция "Суджа". На снимках нет следов повреждения станции.
Российские телеграм-каналы указывают, что ВСУ установили над ней контроль. Впрочем, независимых подтверждений этим заявлениям нет.
Напомним,
российские z-блогеры и местные паблики заявляют, что Вооруженные силы Украины захватили одну из крупнейших газораспределительных станций в Европе в Судже курской области, а также о захвате самого города
Украинские власти официально ситуацию в приграничных районах не комментировали.