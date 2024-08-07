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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После российских о прорыве границы: появились спутниковые фото разрушенного пограничного пункта "Суджа"

После российских о прорыве границы: появились спутниковые фото разрушенного пограничного пункта "Суджа"

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 13:58  •  19064 просмотра

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Опубликованы спутниковые снимки разрушенного автомобильного пропуска 'Суджа' в Курской области РФ. Российские источники заявляют о захвате ВСУ газораспределительной станции, но официальных подтверждений нет.

На фоне российских заявлений о якобы прорыве границы украинскими войсками, появились спутниковые снимки автомобильного пропуска "Суджа" в Курской области РФ. Снимки публикует "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

На опубликованных кадрах четко видно масштабные разрушения на пограничном пункте. Утверждается, что фото довольно свежее - сделано 6 августа. 

В издании также отметили, что в нескольких сотнях метров от пункта пропуска расположена газоизмерительная станция "Суджа". На снимках нет следов повреждения станции. 

Российские телеграм-каналы указывают, что ВСУ установили над ней контроль. Впрочем, независимых подтверждений этим заявлениям нет.

Напомним,

российские z-блогеры и местные паблики заявляют, что Вооруженные силы Украины захватили одну из крупнейших газораспределительных станций в Европе в Судже курской области, а также о захвате самого города

Украинские власти официально ситуацию в приграничных районах не комментировали.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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