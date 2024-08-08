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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 00:24  •  8708 просмотра

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Госдеп США считает преувеличением слова Путина о 'провокации' Украины в Курской области. США подчеркивают, что Россия нарушает территориальную целостность Украины с 2014 года, и действия ВСУ не нарушают ограничений на использование американского оружия.

Россия еще с 2014 года нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, поэтому слова Путина о том, что "Украина создала масштабную провокацию" в Курской области "является преувеличением". С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

"Я видел заявление от российского руководства. Это несколько многовато с их стороны - называть это провокацией, поскольку РФ нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины с 2014 года", - подчеркнул Миллер.

Он отметил, что действия Украины в Курской области не нарушают ограничений США на использование американского оружия, которое поставляется Киеву. По его словам, украинцы не сообщают заранее о своей тактике, что "неудивительно, ведь это их война".

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставляют Украине необходимое вооружение, а также консультируют по ряду вопросов.

Чиновник добавил, что по ежедневным ударам "иногда происходит коммуникация с украинской стороной, а иногда - нет", подчеркнув, что ВСУ самостоятельно принимают соответствующие решения.

Міллер прокоментував інцидент з безпілотниками на ЗАЕС9 апреля 2024, 00:28 • 107312 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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