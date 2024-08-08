США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены
Киев • УНН
Госдеп США считает преувеличением слова Путина о 'провокации' Украины в Курской области. США подчеркивают, что Россия нарушает территориальную целостность Украины с 2014 года, и действия ВСУ не нарушают ограничений на использование американского оружия.
Россия еще с 2014 года нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, поэтому слова Путина о том, что "Украина создала масштабную провокацию" в Курской области "является преувеличением". С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает УНН.
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"Я видел заявление от российского руководства. Это несколько многовато с их стороны - называть это провокацией, поскольку РФ нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины с 2014 года", - подчеркнул Миллер.
Он отметил, что действия Украины в Курской области не нарушают ограничений США на использование американского оружия, которое поставляется Киеву. По его словам, украинцы не сообщают заранее о своей тактике, что "неудивительно, ведь это их война".
Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставляют Украине необходимое вооружение, а также консультируют по ряду вопросов.
Чиновник добавил, что по ежедневным ударам "иногда происходит коммуникация с украинской стороной, а иногда - нет", подчеркнув, что ВСУ самостоятельно принимают соответствующие решения.
Міллер прокоментував інцидент з безпілотниками на ЗАЕС9 апреля 2024, 00:28 • 107312 просмотров