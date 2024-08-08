США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

Россия еще с 2014 года нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, поэтому слова Путина о том, что "Украина создала масштабную провокацию" в Курской области "является преувеличением". С таким заявлением выступил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

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"Я видел заявление от российского руководства. Это несколько многовато с их стороны - называть это провокацией, поскольку РФ нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины с 2014 года", - подчеркнул Миллер.

Он отметил, что действия Украины в Курской области не нарушают ограничений США на использование американского оружия, которое поставляется Киеву. По его словам, украинцы не сообщают заранее о своей тактике, что "неудивительно, ведь это их война".

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставляют Украине необходимое вооружение, а также консультируют по ряду вопросов.

Чиновник добавил, что по ежедневным ударам "иногда происходит коммуникация с украинской стороной, а иногда - нет", подчеркнув, что ВСУ самостоятельно принимают соответствующие решения.

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