Миллер прокомментировал инцидент с беспилотниками на ЗАЭС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  110928 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  111227 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  155693 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  124097 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205165 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192742 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182714 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152854 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110141 просмотра

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Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
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США следят за ситуацией на Запорожской атомной электростанции после того, как там разбились беспилотники, призывая Россию передать контроль над станцией Украине и воздержаться от действий, которые могут привести к ядерному инциденту.

Война •   •  4006 просмотра
Миллер прокомментировал инцидент с беспилотниками на ЗАЭС

The Telegraph: скорость реакции НАТО на угрозу зависит от железнодорожной инфраструктуры

Способность НАТО быстро развернуть до 500 тысяч военнослужащих на своих восточных границах в ответ на российскую агрессию зависит от преодоления таких препятствий, как бюрократия и хрупкая железнодорожная инфраструктура, особенно в Германии.

Война •   •  5716 просмотра
The Telegraph: скорость реакции НАТО на угрозу зависит от железнодорожной инфраструктуры

TikTok создает социальную сеть для обмена фотографиями

TikTok разрабатывает новое приложение для обмена фотографиями и текстами под названием TikTok Notes, похожее на Instagram, как часть своего стремления к инновациям.

Технологии •   •  4802 просмотра
TikTok создает социальную сеть для обмена фотографиями

Иран открыл новое консульство в Дамаске

Иран открыл новое консульство в Дамаске вместо того, что было разрушено израильским авиаударом, в результате которого погибли иранские солдаты.

Война •   •  7136 просмотра
Иран открыл новое консульство в Дамаске

Губернатор оккупированного Севастополя сообщил об уничтожении над морем "воздушной цели"

Воздушная цель была автоматически уничтожена над морем вблизи Севастополя без ущерба для инфраструктуры города.

Война •   •  8238 просмотра
Губернатор оккупированного Севастополя сообщил об уничтожении над морем "воздушной цели"

На Полтавщине прогремел взрыв

В Полтавской области Украины произошел взрыв, согласно сообщениям местных корреспондентов и предупреждению Военно-воздушных сил Украины о движении беспилотников в этом районе.

Общество •   •  7852 просмотра
На Полтавщине прогремел взрыв

Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года

Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года, увеличив военные расходы до 1,76% ВВП к 2030 году, но все еще не достигнув целевого показателя НАТО в 2%.

политика •   •  7655 просмотра
Канада обнародовала новую оборонную стратегию до 2030 года

В оккупированном Севастополе раздаются мощные взрывы

В Севастополе прогремели мощные взрывы, когда российская противовоздушная оборона, как сообщается, отразила атаку.

Война •   •  9498 просмотра
В оккупированном Севастополе раздаются мощные взрывы

В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения войны

Вступление Украины в НАТО продолжится после завершения российско-украинского конфликта, заявляет Государственный департамент США.

Война •   •  9480 просмотра
В Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения войны

Китайскую журналистку депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже

Китайская журналистка была арестована и будет депортирована из Швеции по обвинению в шпионаже после того, как проработала в нескольких европейских странах, включая Норвегию, в течение 10 лет.

политика •   •  9883 просмотра
Китайскую журналистку депортируют из Швеции по обвинению в шпионаже