Миллер прокомментировал инцидент с беспилотниками на ЗАЭС

США следят за ситуацией на Запорожской атомной электростанции, где накануне МАГАТЭ зафиксировало падение боевых БПЛА. Белый дом призывает Россию не играть в опасные игры и взамен передать управление АЭС Украине. Так заявил на брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

Детали

Мы ознакомлены с сообщениями об атаке БПЛА по Запорожской АЭС. Мы продолжаем наблюдать за условиями на станции, в том числе за официальным отчетом МАГАТЭ, которое, к счастью, отметило, что повреждения в результате удара БПЛА не поставили под угрозу ядерную безопасность заметил Миллер.

При этом он подчеркнул: "Россия играет в очень опасную игру, захватив украинскую атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе".

Представитель Госдепартамента США в этом контексте призвал российскую сторону вывести свой военный и гражданский персонал с АЭС, вернуть полный контроль над электростанцией компетентным украинским органам и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на АЭС.

Контекст

В воскресенье на оккупированной Запорожской АЭС и вблизи нее упали три беспилотника, которые поразили оборудование для наблюдения и связи на крыше реактора шестого энергоблока, а также военный автомобиль.

Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ