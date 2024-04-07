Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ

Основная конструкция защитной оболочки реактора ЗАЭС в воскресенье получила по меньшей мере 3 прямых попадания Об этом заявил Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на платформе в Х, передает УНН.

Детали

Сегодня, впервые с ноября 2022 года и после того, как я изложил 5 основных принципов избежания серьезной ядерной аварии с радиологическими последствиями, ISAMZ (Миссия поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье - ред.) подтвердил, что произошло не менее 3 прямых попадания в основные конструкции защитной оболочки реактора ЗАЭС. Этого не должно происходить Рафаэль Гросси

Гросси подчеркнул, что "никто не может получить никакой военной или политической выгоды от нападений на ядерные объекты, это не пройдет".

Я решительно призываю военных, принимающих решения, воздержаться от любых действий, нарушающих базовые принципы защиты ядерных объектов написал Гросси, не уточнив, к какой стороне обращается.

МАГАТЭ заявило, что его эксперты подтвердили физическое воздействие атак беспилотников в воскресенье на ЗАЭС, в частности на один из шести реакторов станции.

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