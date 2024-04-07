В ГУР прокомментировали взрыв беспилотника на ЗАЭС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  38412 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  174024 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  174878 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  173364 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  150991 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109066 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127307 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118810 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120506 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112608 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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В ГУР прокомментировали взрыв беспилотника на ЗАЭС

Россия поставила под угрозу Запорожскую атомную электростанцию, имитируя удары и развертывая там войска и оружие, в то время как Украина отрицала свою причастность к любым вооруженным провокациям на оккупированном Россией объекте.

Война •   •  5083 просмотра
В ГУР прокомментировали взрыв беспилотника на ЗАЭС

Расстрел украинских военнопленных: омбудсмен обратился к ООН и МККК

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста относительно очередного нарушения международного гуманитарного права российской армией, связанного с расстрелом украинских военнопленных.

Война •   •  12180 просмотра
Расстрел украинских военнопленных: омбудсмен обратился к ООН и МККК

Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

Украине не хватает систем противовоздушной обороны для защиты своих городов, особенно Харькова, который ежедневно подвергается террору со стороны россии, поэтому президент Зеленский поручил дипломатам убедить партнеров предоставить больше возможностей для противовоздушной обороны.

Война •   •  13065 просмотра
Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод

Удар КАБ в Казачьей Лопани повредил гражданскую инфраструктуру, частные дома и газопровод, что привело к отключению газоснабжения в пострадавшем районе.

Война •   •  14525 просмотра
В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года: Астролог предупреждает о повышенных рисках и советует быть осторожными.

Гороскоп •   •  38412 просмотра
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности 26 атак на Бахмутском направлении и 17 попыток прорыва обороны на Новопавловском направлении.

Война •   •  19592 просмотра
На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

российские войска обстреляли топливные склады и жилые кварталы в пригороде Золочева Харьковской области, повредив резервуары, технические сооружения и жилые дома.

Война •   •  20805 просмотра
Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

23-летняя женщина получила взрывные и черепно-мозговые травмы во время российского обстрела Белозерки 7 апреля.

Война •   •  20834 просмотра
Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

российские военные казнили трех безоружных украинских военнопленных возле села Крынки в Херсонской области, нарушив Женевскую конвенцию.

Война •   •  21970 просмотра
российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе

С 1 по 7 апреля саперные подразделения обнаружили, изъяли и обезвредили 3437 взрывоопасных предметов, очистив территорию площадью 1534,28 га.

Война •   •  21166 просмотра
3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе