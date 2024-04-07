В ГУР прокомментировали взрыв беспилотника на ЗАЭС

Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории незаконно оккупированной Россией ЗАЭС. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Украинской правде, передает УНН.

Детали

Юсов отметил, что имитационные удары РФ по территории станции являются постоянной практикой оккупантов.

Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы. Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой оккупантов подчеркнул Юсов.

Он отметил, что Россия должна вывести войска со всех объектов ЗАЭС, только это позволит восстановить соблюдение всех необходимых международных норм и контроля над важным объектом атомной энергетики.

Напомним,

В воскресенье, 7 апреля, Международное агентство по атомной энергии заявило о взрыве беспилотника на территории временно оккупированной Запорожской АЭС. Россияне традиционно обвинили в этом Украину.

На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник