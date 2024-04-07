На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник

На территории Запорожской АЭС взорвался беспилотник. Об этом УНН пишет со ссылкой на Суспильне.

Детали

В МАГАТЭ сообщают, что на территории станции 7 апреля произошла детонация дрона.

ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы - говорится в сообщении

Откуда был направлен дрон, не сообщается. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси призвал "воздерживаться от действий", которые могут поставить под угрозу ядерную безопасность.

ЗАЭС оккупирована российскими войсками с весны 2022 года.