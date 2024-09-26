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Байден встретился с президентом Вьетнама для укрепления отношений

Байден встретился с президентом Вьетнама для укрепления отношений

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 01:45  •  1029 просмотра

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Президент США Джо Байден провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом на полях Генассамблеи ООН. Целью встречи было углубление сотрудничества и противодействие связям Вьетнама с Китаем и рф.

Президент США Джо Байден провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом в среду для обсуждения дальнейшего укрепления отношений между двумя странами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Переговоры имели целью углубить сотрудничество с Вьетнамом, ключевым производственным центром Юго-Восточной Азии, и противодействовать его связям с Китаем и россией.

Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где То Лам, лидер правящей Коммунистической партии, совершает свой первый официальный визит в США в качестве президента.

рф и китай провели совместные стрельбы во время маневров в Японском море12 сентября 2024, 09:22 • 11528 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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