Байден встретился с президентом Вьетнама для укрепления отношений

Президент США Джо Байден провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом в среду для обсуждения дальнейшего укрепления отношений между двумя странами. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Переговоры имели целью углубить сотрудничество с Вьетнамом, ключевым производственным центром Юго-Восточной Азии, и противодействовать его связям с Китаем и россией.

Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где То Лам, лидер правящей Коммунистической партии, совершает свой первый официальный визит в США в качестве президента.

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