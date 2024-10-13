В Індонезії можуть заблокувати китайський додаток продажів Temu
Київ • УНН
Влада Індонезії звернулася до Apple та Google з проханням заблокувати китайський додаток Temu. Це рішення спрямоване на захист місцевого малого та середнього бізнесу від нездорової конкуренції з дешевими китайськими товарами.
Влада Індонезії звернулася Apple та Google щодо блокування на території країни китайського додатку продажів різноманітних товарів Temu. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністр зв'язку Індонезії Буді Ар'є Сетіаді, пише УНН.
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За словами урядовця, цей крок спрямований на превентивний захист малого та середнього бізнесу Індонезії, який не може конкурувати з дешевими товарами, які пропонуються в додатку.
Буді переконаний, що бізнес-модель Temu, яка пов'язує споживачів безпосередньо з фабриками в Китаї, щоб значно знизити ціни, є нездоровою конкуренцією.
Чиновник додав, що Індонезія може також заблокувати будь-які інвестиції Temu в місцеву електронну комерцію.
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