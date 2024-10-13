В Индонезии могут заблокировать китайское приложение продаж Temu
Киев • УНН
Власти Индонезии обратились к Apple и Google с просьбой заблокировать китайское приложение Temu. Это решение направлено на защиту местного малого и среднего бизнеса от нездоровой конкуренции с дешевыми китайскими товарами.
Власти Индонезии обратилась Apple и Google по блокированию на территории страны китайского приложения продаж различных товаров Temu. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министр связи Индонезии Буди Арье Сетиади, пишет УНН.
Детали
По словам чиновника, этот шаг направлен на превентивную защиту малого и среднего бизнеса Индонезии, который не может конкурировать с дешевыми товарами, которые предлагаются в приложении.
Буди убежден, что бизнес-модель Temu, которая связывает потребителей напрямую с фабриками в Китае, чтобы значительно снизить цены, является нездоровой конкуренцией.
Чиновник добавил, что Индонезия может также заблокировать любые инвестиции Temu в местную электронную коммерцию.
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