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Во Львовской ОВА запретили чиновникам использовать Telegram на служебных устройствах

Во Львовской ОВА запретили чиновникам использовать Telegram на служебных устройствах

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 16:00  •  4957 просмотра

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Львовская областная военная администрация запретила использование Telegram на служебных устройствах и провела разъяснительную работу. Территориальным общинам даны рекомендации по ограничению использования мессенджера.

Львовская областная военная администрация запретила использование мессенджера Telegram на служебных устройствах. С ОВА работниками проведена разъяснительная работа, а территориальным громадам дали рекомендации по ограничению использования этого мессенджера в своих учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ОВА, передает УНН.

"Львовская областная военная администрация приняла ряд мер для реализации запрета использования Telegram на служебных устройствах. В частности, проведены административные действия для ограничения установки и использования мессенджера на служебных компьютерах, а также запрещен обмен служебной информацией через этот канал", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что все устройства проверены на наличие установленного приложения, а с работниками проведена разъяснительная работа.

"В рамках технических мероприятий в локальной сети администрации реализовано ограничение для установки и использования как клиентской версии, так и веб-версии Telegram. Кроме того, территориальные громады Львовской области получили базовые рекомендации по ограничению использования этого мессенджера в своих учреждениях и уже осуществляют необходимые меры для их реализации", - добавили в ОВА.

В администрации отметили, что основной причиной запрета стало то, что Telegram активно используется врагом для проведения киберопераций, в частности фишинговых атак, распространения вредоносного программного обеспечения, сбора информации о геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.

Напомним

В Верховной Раде запретили использование Telegram на служебных устройствах в соответствии с решением Национального координационного центра кибербезопасности СНБО Украины.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вводит ограничения на использование Telegram на служебных устройствах. Для анализа медиа в Telegram создается отдельный сегмент сети, отделенный от внутренней сети Нацсовета.

Павел Башинский

Павел Башинский

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