Во Львовской ОВА запретили чиновникам использовать Telegram на служебных устройствах
Киев • УНН
Львовская областная военная администрация запретила использование Telegram на служебных устройствах и провела разъяснительную работу. Территориальным общинам даны рекомендации по ограничению использования мессенджера.
Львовская областная военная администрация запретила использование мессенджера Telegram на служебных устройствах. С ОВА работниками проведена разъяснительная работа, а территориальным громадам дали рекомендации по ограничению использования этого мессенджера в своих учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ОВА, передает УНН.
"Львовская областная военная администрация приняла ряд мер для реализации запрета использования Telegram на служебных устройствах. В частности, проведены административные действия для ограничения установки и использования мессенджера на служебных компьютерах, а также запрещен обмен служебной информацией через этот канал", - говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что все устройства проверены на наличие установленного приложения, а с работниками проведена разъяснительная работа.
"В рамках технических мероприятий в локальной сети администрации реализовано ограничение для установки и использования как клиентской версии, так и веб-версии Telegram. Кроме того, территориальные громады Львовской области получили базовые рекомендации по ограничению использования этого мессенджера в своих учреждениях и уже осуществляют необходимые меры для их реализации", - добавили в ОВА.
В администрации отметили, что основной причиной запрета стало то, что Telegram активно используется врагом для проведения киберопераций, в частности фишинговых атак, распространения вредоносного программного обеспечения, сбора информации о геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.
Напомним
В Верховной Раде запретили использование Telegram на служебных устройствах в соответствии с решением Национального координационного центра кибербезопасности СНБО Украины.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вводит ограничения на использование Telegram на служебных устройствах. Для анализа медиа в Telegram создается отдельный сегмент сети, отделенный от внутренней сети Нацсовета.