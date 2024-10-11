У Львівській ОВА заборонили чиновникам використовувати Telegram на службових пристроях
Київ • УНН
Львівська обласна військова адміністрація заборонила використання Telegram на службових пристроях та провела роз'яснювальну роботу. Територіальним громадам надано рекомендації щодо обмеження використання месенджера.
Львівська обласна військова адміністрація заборонила використання месенджера Telegram на службових пристроях. З ОВА працівниками проведено роз'яснювальну роботу, а територіальним громадам дали рекомендації щодо обмеження використання цього месенджера у своїх установах. Про це повідомляє пресслужба ОВА, передає УНН.
"Львівська обласна військова адміністрація вжила низку заходів для реалізації заборони використання Telegram на службових пристроях. Зокрема, проведено адміністративні дії для обмеження встановлення та використання месенджера на службових комп’ютерах, а також заборонено обмін службовою інформацією через цей канал", - йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що всі пристрої перевірено на наявність встановленого додатку, а з працівниками проведено роз'яснювальну роботу.
"У межах технічних заходів у локальній мережі адміністрації реалізовано обмеження для встановлення та використання як клієнтської версії, так і вебверсії Telegram. Окрім того, територіальні громади Львівської області отримали базові рекомендації щодо обмеження використання цього месенджера у своїх установах та уже здійснюють необхідні заходи для їх реалізації", - додали в ОВА.
В адміністрації наголосили, що основною причиною заборони стало те, що Telegram активно використовується ворогом для проведення кібероперацій, зокрема фішингових атак, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, збору інформації про геолокацію користувачів та корегування ракетних ударів.
Нагадаємо
У Верховній Раді заборонили використання Telegram на службових пристроях відповідно до рішення Національного координаційного центру кібербезпеки РНБО України.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вводить обмеження на використання Telegram на службових пристроях. Для аналізу медіа в Telegram створюється окремий сегмент мережі, відокремлений від внутрішньої мережі Нацради.