У Нацраді введено особливий порядок доступу до Telegram: про що йдеться
Київ • УНН
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вводить обмеження на використання Telegram на службових пристроях. Створюється окремий сегмент мережі для аналізу медіа в Telegram, відокремлений від внутрішньої мережі Нацради.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вводить обмеження на використання Telegram на службових пристроях. Для аналізу медіа в Telegram створюється окремий сегмент мережі, відокремлений від внутрішньої мережі Нацради. Про це йдеться у заяві Нацради, передає УНН.
Як вказується, в Нацраді існує правило – на пристроях, де створюється, обробляється і зберігається службова інформація, Telegram бути не може як у вигляді застосунку, так і у вебверсії.
Так само на приватних пристроях співробітників, але тут є вибір: якщо цей пристрій використовується у службових цілях, треба видалити Telegram – або видалити службові файли і службові акаунти з поштових застосунків, бо такі застосунки зберігають інформацію і файли локально.
Проте як медіарегулятор ми маємо аналізувати діяльність медіа в Телеграмі, тому в нас створюється окремий сегмент мережі, який за допомогою сучасних апаратних та програмних засобів буде відокремлений від внутрішньої мережі Національної ради, але підключений до зовнішнього інтернет-простору
Зазначається, що мережева інфраструктура вже зараз дозволяє заблокувати кожну з десятків тисяч IP-адрес, що використовує ця соцмережа, тож інформація, що є в Національній раді, є надійно захищеною.
У Нацраді заявили, що співробітникам заборонено користуватися Telegram на робочій техніці03.10.24, 14:59 • 12973 перегляди