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У Нацраді заявили, що співробітникам заборонено користуватися Telegram на робочій техніці

У Нацраді заявили, що співробітникам заборонено користуватися Telegram на робочій техніці

Київ • УНН

 • 12973 перегляди

Голова Нацради з питань ТБ і радіо повідомила про заборону Telegram на робочих комп'ютерах і телефонах. Заборона стала наслідком рішення Національного центру кібербезпеки.

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк повідомила, що у Нацраді заборонено користуватися Telegram на робочих комп'ютерах і телефонах, пише УНН з посиланням на Детектор Медіа.  

Деталі

"Ми також маємо припинити використовувати телеграм на особистих пристроях. Бо наші дані є об'єктом інтересу", - сказала Герасим'юк.

Ця заборона, як зазначається, стала наслідком рішення Національного центру кібербезпеки.

Це повідомлення оприлюднив також Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Заборона Telegram на службових пристроях не стосується особистих смартфонів - ЦПД РНБО20.09.24, 13:28 • 10458 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
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