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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Нацсовете запрещено пользоваться Telegram на рабочей технике

В Нацсовете запрещено пользоваться Telegram на рабочей технике

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 11:59  •  1125 просмотра

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Глава Нацсовета по вопросам ТВ и радио сообщила о запрете Telegram на рабочих компьютерах и телефонах. Запрет стал следствием решения Национального центра кибербезопасности.

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сообщила, что в Нацсовете запрещено пользоваться Telegram на рабочих компьютерах и телефонах, пишет УНН со ссылкой на Детектор Медиа.  

Детали

«Мы также должны прекратить использовать телеграмм на личных устройствах. Потому что наши данные являются объектом интереса», - сказала Герасимьюк.

Этот запрет, как отмечается, стал следствием решения Национального центра кибербезопасности.

Это сообщение обнародовал также Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Запрет Telegram на служебных устройствах не касается личных смартфонов - ЦПД СНБО20 сентября 2024, 10:28 • 10191 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
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