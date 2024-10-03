В Нацсовете запрещено пользоваться Telegram на рабочей технике

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сообщила, что в Нацсовете запрещено пользоваться Telegram на рабочих компьютерах и телефонах, пишет УНН со ссылкой на Детектор Медиа.

Детали

«Мы также должны прекратить использовать телеграмм на личных устройствах. Потому что наши данные являются объектом интереса», - сказала Герасимьюк.

Этот запрет, как отмечается, стал следствием решения Национального центра кибербезопасности.

Это сообщение обнародовал также Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Запрет Telegram на служебных устройствах не касается личных смартфонов - ЦПД СНБО