В Нацсовете запрещено пользоваться Telegram на рабочей технике
Киев • УНН
Глава Нацсовета по вопросам ТВ и радио сообщила о запрете Telegram на рабочих компьютерах и телефонах. Запрет стал следствием решения Национального центра кибербезопасности.
Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сообщила, что в Нацсовете запрещено пользоваться Telegram на рабочих компьютерах и телефонах, пишет УНН со ссылкой на Детектор Медиа.
Детали
«Мы также должны прекратить использовать телеграмм на личных устройствах. Потому что наши данные являются объектом интереса», - сказала Герасимьюк.
Этот запрет, как отмечается, стал следствием решения Национального центра кибербезопасности.
Это сообщение обнародовал также Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Запрет Telegram на служебных устройствах не касается личных смартфонов - ЦПД СНБО20 сентября 2024, 10:28 • 10191 просмотр