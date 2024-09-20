Запрет Telegram на служебных устройствах не касается личных смартфонов - ЦПД СНБО

ukenru
Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
  •  22351 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
  •  77386 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
  •  113639 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
  •  104358 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
  •  136569 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
  •  217542 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  153595 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
19 сентября 2024, 09:03  •  152180 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
19 сентября 2024, 08:46  •  134065 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
19 сентября 2024, 08:28  •  118004 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Ровно произошел взрыв

В Ровно произошел взрыв

  •  107909 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  108468 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  105004 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  70000 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  56285 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

  •  45861 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  56285 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  70000 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  105004 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

  •  113647 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  108468 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  168846 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

19 сентября 2024, 02:56  •  160759 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

19 сентября 2024, 00:15  •  148412 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

18 сентября 2024, 23:15  •  132041 просмотра
Актуальное
Запрет Telegram на служебных устройствах не касается личных смартфонов - ЦПД СНБО

Запрет Telegram на служебных устройствах не касается личных смартфонов - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 10:28  •  4767 просмотра

Read in English

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО объяснил, что запрет Telegram касается только служебных устройств госслужащих и военных. Использование мессенджера на личных смартфонах не ограничивается.

Запрет Telegram на служебных устройствах государственных служащих, военных и сотрудников критической инфраструктуры не касается персональных смартфонов, пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в пятницу, пишет УНН.

Относительно Telegram. Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах. Я ранее говорил, что пересылка рабочих документов через Телеграм с рабочих устройств несет риски. Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов

- написал Коваленко в Telegram.

Військовим та держслужбовцям заборонили використовувати Telegram на службових пристроях20 сентября 2024, 10:10 • 5274 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Обществополитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина