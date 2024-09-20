Запрет Telegram на служебных устройствах не касается личных смартфонов - ЦПД СНБО

Запрет Telegram на служебных устройствах государственных служащих, военных и сотрудников критической инфраструктуры не касается персональных смартфонов, пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко в пятницу, пишет УНН.

Относительно Telegram. Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах. Я ранее говорил, что пересылка рабочих документов через Телеграм с рабочих устройств несет риски. Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов